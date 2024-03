Trump e Biden garantem indicações para repetir duelo de 2020 - Presidente dos EUA e seu rival republicano obtiveram delegados suficientes para garantir as indicações de seus partidos, abrindo caminho para a primeira reedição de uma disputa à Casa Branca em quase 70 anos.O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu rival republicano, o ex-presidente Donald Trump conquistaram delegados suficientes nesta terça-feira (12/03) para garantir as indicações de seus partidos à corrida presidencial de 2024, de acordo com projeções da imprensa americana. Eles abrem, assim, caminho para a primeira reedição de uma disputa à Casa Branca em quase 70 anos.

Biden e Trump já haviam eliminado todos os adversários nas primárias de seus partidos, mas suas vitórias nos estados da Geórgia, Mississippi e Washington os fizeram ultrapassar o limite de delegados necessários para serem nomeados por suas siglas para concorrer na eleição de novembro.

Biden se tornou matematicamente o candidato democrata para as eleições de novembro ao vencer as primárias nos estados da Geórgia e do Mississippi, de acordo com projeções das redes de televisão MSNBC, CNN, NBC e da agência de notícias AP.