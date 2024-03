Ultradireitista desiste de ser premiê na Holanda - Após vencer as eleições, populista de direita Geert Wilders não consegue apoio para formar coalizão de governo. Atual primeiro-ministro, Mark Rutte, permanecerá no cargo enquanto país aguarda definição.O ultradireitista Geert Wilders, cujo partido venceu as eleições legislativas de novembro passado na Holanda, anunciou nesta quarta-feira (13/03) que não será o primeiro-ministro do país devido à falta de apoio dos partidos com os quais tentava formar uma coalizão de governo.

"Só posso me tornar primeiro-ministro se todos os partidos da coligação me apoiarem. Não foi este o caso", afirmou Wilders em postagem na rede social X, após quase quatro meses de negociações em busca de uma solução.

Em 23 de novembro, o Partido da Liberdade (PVV), liderado por Wilders, venceu as eleições legislativas com um discurso abertamente antieuropeu e islamofóbico.