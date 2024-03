Berlim vence mais uma disputa na luta contra o Airbnb

UE: nova obrigação para o Airbnb

O Airbnb não fez comentários sobre a decisão judicial específica, mas apontou para declarações anteriores nas quais afirmou que os proprietários que oferecem apartamentos em sua plataforma são obrigados a se registrar como parte de sua "iniciativa de turismo responsável e proteção da moradia". A plataforma também disse que 40% de seus usuários de Berlim usam o Airbnb para compartilhar suas casas particulares para aumentar suas rendas.

Mas isso não foi suficiente para a União Europeia (UE), que recentemente aprovou novas regras para aluguéis de curto prazo que exige que plataformas como o Airbnb não apenas registrem propriedades, mas também verifiquem a conformidade com as regras locais e coloquem os dados em um banco de dados central para as autoridades locais. Para Barbara Steenbergen, membro do comitê executivo da União Internacional de Inquilinos, essa é uma grande vitória.

Segundo ela, o problema até agora é que, embora a maioria das grandes cidades da Europa tenha leis para evitar o "uso indevido", muitas vezes elas não conseguem aplicá-las porque as autoridades simplesmente não sabem onde estão os apartamentos, quem são os proprietários e se os apartamentos de férias estão cumprindo o período de aluguel ou as restrições de espaço relevantes.

"Esse foi o caso em todas as grandes cidades, de Amsterdã a Zagreb", disse Steenbergen à DW. "As cidades pediram à Comissão Europeia a criação regras obrigando as plataformas a divulgar dados como: local dos apartamentos, tempo pelo qual são alugados, em que base e qual foi a renda do aluguel", diz.

A ideia é que os proprietários só possam receber um número de registro de aluguel de curto prazo que lhes permita usar o Airbnb caso estes fatores estejam de acordo com as regras locais. Aprovadas no mês passado pelo Parlamento Europeu e as novas regras devem entrar em vigor dentro de cerca de dois anos, após adoção do texto pelo Conselho e publicação no Diário Oficial do bloco.