Cena techno de Berlim vira patrimônio cultural da humanidade

Viez - uma sidra feita de maçã, pera e marmelo. De acordo com a Comissão da Unesco, o cultivo para a produção da bebida fortalece a biodiversidade que caracteriza a paisagem da região linguística do Vale do Mosela-Francônia.

Para o vice-presidente da comissão alemã da Unesco, Christoph Wulf, "o nosso patrimônio vivo cria comunidade e une as pessoas dia após dia".

Juntamente com a comissão alemã da Unesco, a conferência dos secretários de Cultura e a comissária federal para a Cultura e Mídia, Claudia Roth, anunciaram as seis novas entradas: "Seja a subcultura ou o artesanato tradicional, tudo isso faz parte da riqueza cultural do nosso país", diz Roth.

Agora, a Alemanha conta com 150 registros na lista da Unesco.

Autor: Annika Sost, Luciana Rangel