'Eu achava que minha mãe seria presidenta do Brasil', diz filha de Marielle Franco

Do dia para a noite a gente teve que agarrar a luta. Foi daí que surgiu o instituto. A gente também foi conhecendo muita gente na luta, o que fortalece a gente ainda mais. Mas confesso que é um pesinho difícil, hein? Ser filha de Marielle e sobrinha da Anielle Franco. Olha a responsabilidade! Mas eu sou a continuação do sonho dela. O instituto é a continuação do sonho dela. Minha tia ministra é a continuação do sonho dela. Eu seguir na luta é dar continuação ao que ela sonhou.

É difícil ter esse lugar de figura pública. Eu não escolhi isso. Existe a Luyara Francisco e a Luyara Franco. Eu queria estar fazendo outras coisas também. Queria estar lidando com outros problemas. Não queria dar conta de tudo isso. Mas a vida me levou a ocupar esse lugar.

A postura do clã Bolsonaro oscilou entre silêncio, desprezo e minimizar a importância do assassinato de Marielle Franco. Com foi para você manter a resiliência na época do governo Bolsonaro?

Foi difícil no dia-a-dia. Na época da eleição, minha tia chegou a ser cuspida com a minha prima no colo, porque reconheceram ela. Eu vou bastante a jogos de futebol e tenho uma camisa e uma bandeira do Flamengo com o nome da minha mãe. Na época da eleição, eu ouvia : "Ah, ela tinha mesmo que morrer". Foi muito difícil.

Com o Lula no poder, a gente se viu mais esperançoso pela Justiça. Mas, mesmo assim, a gente não se deixa enganar pela Justiça brasileira. Estamos há seis anos sem respostas. Esse é um tempo muito longo. Não poderíamos imaginar que ia demorar tanto. A gente tá com esperança que o mandante seja apontado e que um júri dos executores seja marcado.

Como você acompanha o andamento das investigações sobre a morte da sua mãe?