Ex-oficial da Stasi é julgado por matar polonês há 50 anos

Dois filhos, uma filha e a irmã da vítima aparecem como coautores do processo.

O que ocorreu no dia do crime

Na manhã do assassinato, Kukuczka teria ido à embaixada da Polônia (à época ainda um país comunista) em Berlim Oriental com uma bomba falsa e ameaçado explodi-la caso não fosse autorizado a ingressar em Berlim Ocidental. À época, tanto a Polônia quanto a Alemanha Oriental ficavam atrás da "cortina de ferro" e impunham restrições para que seus cidadãos viajassem ou imigrassem para o Ocidente.

De acordo com pesquisas dos historiadores Hans-Hermann Hertle e Filip Ganczak, que também testemunharam no julgamento, a embaixada da Polônia alertou os oficiais da Stasi sobre o plano de Kukuczka. O homem, então, foi induzido a acreditar que poderia atravessar a fronteira e que seria escoltando até uma passagem na estação ferroviária de Friedrichstraße. Mas, quando estava no último ponto da travessia, foi baleado nas costas.

Longo caminho

O caso ficou estagnado por muito tempo. Após a reunificação da Alemanha, em 1990, os investigadores descobriram o nome do polonês assassinado, encontraram o relatório da autópsia e documentos da Stasi e da Polônia. No entanto, o autor do crime permanecia um mistério.