Procrastinação: por que deixamos para depois?

"O primeiro estudo estabeleceu o efeito da ponderação negativa como ativador da procrastinação, o segundo estudo fornece alguns novos detalhes", diz Granados Samayoa: "Para as pessoas que não pensam muito, a tendência é agir de forma direta, como, por exemplo, procrastinar. Mas se houver motivação e for capaz de pensar mais sobre o assunto, isso pode trazer outras considerações que atenuam a influência do efeito de valência", acrescenta. Ou seja, se a pessoa que naturalmente deixaria para depois o imposto de renda, se for estimulada a pensar sobre ou tiver algum incentivo, pode ser que mude o padrão e entregue logo os papéis.

O ideal: nem tão otimista, nem tão pessimista

Por fim, o terceiro estudo, em um grupo de alunos recrutados por sua procrastinação, houve estímulo para a mudança da tendência de ponderação da valência para um ponto mais neutro, o que levou a menos atrasos na participação em um programa de experiência em pesquisa. É uma descoberta promissora, que sugere que um pouco de equilíbrio em nossa avaliação de aspectos positivos e negativos possa ser a chave para superar a procrastinação.

De acordo com os pesquisadores, ter um viés negativo nem sempre é algo ruim, pois pode incentivar uma avaliação mais realista de nossas habilidades, oferecendo uma preparação mais adequada para um exame. Portanto, para Fazio, "É melhor ser mais equilibrado do que estar em um dos extremos" e que "ser ponderado é melhor do que ser extremamente otimista ou pessimista", conclui.Autor: Felipe Espinosa Wang