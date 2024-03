A legião "Liberdade da Rússia" é conhecida no mais tardar desde o início de abril de 2022. Ela foi supostamente formada por soldados russos capturados que passaram para o lado ucraniano – e também por voluntários com passaporte russo.

Eles são cerca de 500 homens, de acordo com Ilya Ponomaryov, ex-membro da Duma (câmara baixa do Parlamento russo) que agora vive no exílio e representa a unidade. Em 2014, ele foi o único a votar contra a anexação da península ucraniana da Crimeia.

A outra unidade, o "Corpo de Voluntários Russos", foi formada em agosto do ano passado. Seu contingente é mantido em segredo. No entanto, um combatente com o codinome "Cardinal", cuja identificação militar foi apresentada à DW, diz que ela desempenha as funções de uma companhia.

Uma companhia consiste de 30 a 150 homens. O cofundador da unidade, o empresário Denis Kapustin, com o pseudônimo Denis Nikitin, conhecido da direita radical russa, informou no final do ano passado que o "Corpo de Voluntários Russos" foi destacado para o Exército ucraniano desde o outono de 2022.

Recentemente, outra unidade, chamada "Batalhão Siberiano", tem lutado pela Ucrânia. De acordo com a mídia ucraniana, a maioria dos combatentes vem da Sibéria e do extremo oriente da Rússia. A existência de tal batalhão foi confirmada pelo ex-oficial do Exército russo Vladislav Amosov.

"Estado-nação genuíno"