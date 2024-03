Quem tem medo de literatura negra brasileira? - Há um medo histórico que paira sobre a literatura feita por negros deste país. Porque, no fundo, nem todos querem ver o avesso da pele.Palavrões, palavras de baixo calão e descrição de cenas sexuais. Qual adolescente brasileiro já teve contato com esse tipo de coisa? (Contém ironia)

Pois bem, esses foram os argumentos utilizados em municípios do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Santa Catarina para censurar o livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório.

Para quem não sabe, o livro publicado em 2020 foi vencedor do Prêmio Jabuti, a premiação literária mais importante do Brasil, e passou pelo crivo do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). Tal programa faz parte do Ministério da Educação e pode ser entendido como uma das mais importantes políticas públicas do país, já que é responsável por selecionar e distribuir gratuitamente livros didáticos em todas as escolas brasileiras.