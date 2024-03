Scholz resiste, e Alemanha não enviará mísseis Taurus à Ucrânia - Mísseis são pedido antigo de Kiev e tratados como essenciais na guerra contra a Rússia. Chanceler federal teme que envio possa arrastar país para o conflito. Oposição pressiona, mas Scholz ainda tem grande base de apoio.A oposição CDU/CSU no Bundestag (câmara baixa do Parlamento alemão) falhou mais uma vez na tentativa de fornecer mísseis de cruzeiro Taurus à Ucrânia. Dos 687 parlamentares que participaram da votação, 494 votaram contra, 188 a favor e cinco se abstiveram. O chanceler federal, Olaf Scholz, do Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda, adotou uma linha clara contra a entrega. Ele teme que a arma só possa ser operada com o envolvimento de soldados alemães, e que isso poderia arrastar a Alemanha para a guerra contra a Rússia.

O míssil Taurus é considerado um dos mais modernos sistemas de armas utilizados pela Bundeswehr, as Forças Armadas Alemãs. Ele pode ser disparado do ar por caças, viaja quase a velocidade do som e pode atingir alvos a até 500 quilômetros de distância. Por várias vezes, Moscou alertou contra a entrega de sistemas de armas como o Taurus à Ucrânia.

É fabricado pela empresa Taurus Systems, uma parceria entre a empresa alemã MBDA Deutschland (antiga LFK) e a sueca Saab Bofors Dynamics.