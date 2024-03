Uma em cada oito áreas de esqui vão desaparecer até 2100 - Estudo de universidade alemã mostra que impactos do derretimento de gelo em sete áreas do globo vão muito além do esporte e do turismo, podendo afetar fauna e flora em áreas de altitudes mais elevada.Uma em cada oito áreas de esqui cobertas de neve natural poderão desaparecer completamente neste século. É o que diz uma pesquisa da universidade de Bayreuth, na Alemanha, que examinou sete regiões montanhosas ao redor do mundo: Alpes Europeus, Andes, Apalaches (América do Norte), Alpes Australianos, Alpes Japoneses, Alpes da Nova Zelândia e as Montanhas Rochosas (América do Norte).

Um dos fatores levados em consideração na pesquisa é que as emissões de gases prejudiciais ao clima, como o CO2, não seriam reduzidas até 2100.

"Os Alpes Europeus registarão um declínio significativo nos dias de cobertura de neve até o final do século. No valor de 42%", disse Monika Mitterwallner, líder do estudo, em entrevista a um programa de rádio da Baviera.