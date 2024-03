Banco Central da Alemanha confronta passado nazista

"O grau de continuidade em termos do que poderíamos chamar de elite funcional está, portanto, no mesmo nível daquele observado em ministérios e outras instituições públicas", disse o coautor Magnus Brechtken, do Instituto de História Contemporânea de Munique.

No entanto, o estudo concluiu que não houve continuidade no que diz respeito à própria instituição, com nenhum dos novos bancos sendo sucessores legais do Reichsbank. Todo o ouro do Reichsbank foi confiscado pelos Aliados e as atuais participações em ouro do Bundesbank são o resultado de excedentes que a Alemanha registou desde a década de 1950.

"O próprio Bundesbank procurou refletir criticamente sobre o passado", disse o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, na coletiva de imprensa em que os acadêmicos apresentaram as conclusões do estudo.

"O que faltava até agora, porém, era uma visão geral da política do banco central alemão antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial", explicou Nagel. "Essa é uma imagem que temos agora", acrescentou.

Nagel disse que os pesquisadores forneceram "um tesouro de insights e descobertas" que serão totalmente disponibilizados ao público em breve.

"O estudo mostra como os banqueiros centrais se tornaram cúmplices voluntários de um regime criminoso", afirma Nagel. "Isso mostra o quão suscetíveis eles eram ao racismo, ao antissemitismo e ao pensamento antidemocrático".