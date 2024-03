Excesso de proteínas pode prejudicar a saúde, aponta estudo - Pesquisa indica que dieta com mais de 22% de proteína aumenta significativamente o risco de aterosclerose, podendo levar a doenças cardiovasculares.Proteína, o nutriente essencial glorificado no TikTok para a musculatura, a força e até mesmo o controle do estresse. Mas e se lhe dissessem que abusar dela pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares? Um estudo recente da Universidade de Pittsburgh, publicado na revista especializada Nature Metabolism, parece confirmar isso.

De acordo com a pesquisa, a ingestão de mais de 22% de proteína na dieta diária aumenta significativamente o risco de aterosclerose, o acúmulo de gordura, e outras substâncias nocivas nas artérias que podem levar a doenças cardiovasculares.

Os autores, da faculdade de medicina da Universidade de Pittsburgh, já haviam demonstrado, por meio de experimentos com camundongos em 2020, que uma dieta rica em proteínas e o consequente aumento do aminoácido leucina promovem aterosclerose e danos cardiovasculares, e agora deram um passo adiante, analisando o efeito no corpo humano.