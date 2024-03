Quem é Jimmy Chérizier, o gângster no centro da onda de violência no Haiti - Conhecido como "Barbecue", ex-policial de 47 anos que lidera uma das gangues mais temidas do país tenta se pintar como um "revolucionário" ou "Robin Hood". EUA e ONU o acusam de crimes contra a humanidade.No atual contexto de caos no Haiti, um nome tem ganhado destaque nos noticiários: Jimmy Chérizier, apelidado de "Barbecue", um dos líderes de gangues mais poderosos do país. Embora se defina internamente como "protetor da população pobre", é, em parte, responsável pela escalada da violência no país caribenho.

Ex-policial, Jimmy Chérizier, de 47 anos, tenta se apresentar como um "Robin Hood" que luta por justiça aos mais pobres e contra as elites corruptas – mas com força bruta. Se autodenomina um revolucionário e promete ao país um futuro mais justo com educação gratuita, alimentação e trabalho para todos.

"Hoje há uma luta para libertar o país. Tenho pena dos mortos. As vidas humanas são preciosas. Mas é uma luta e há danos colaterais", disse em entrevista à rádio colombiana W.