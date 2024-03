Violência volta a tomar conta da capital do Haiti - Grupos armados promovem saques e incêndios em meio às negociações para criação do Conselho de Transição que governará o país até as próximas eleições.Após dias de aparente calma, a capital do Haiti, Porto Príncipe, voltou nesta quinta-feira (14/03) a registrar atos de violência, como saques e incêndios contra edifícios públicos e propriedades privadas, enquanto os haitianos aguardam a formação do Conselho de Transição que governará o país até a realização de novas eleições.

A ação dos grupos armados levou a uma nova ampliação do toque de recolher na região do Departamento do Oeste, onde se localiza Porto Príncipe, que está sob estado de emergência decretado entre os dias 7 de março e 3 de abril.

O toque de recolher – observado entre as 19h e as 5h no horário local –estava previsto para terminar nesta quinta-feira, mas será ampliado até o domingo. A medida foi decretada pelas autoridades a fim de "reestabelecer a ordem e o controle da situação". Somente estão excluídos da medida as forças policiais, bombeiros, ambulâncias, funcionários da saúde e jornalistas devidamente identificados.