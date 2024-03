Alemanha começa a lançar ajuda sobre o norte de Gaza - Avião da Força Aérea alemã lançou alimentos no norte do enclave palestino. Antes de partir para viagem ao Oriente Médio, chanceler federal Olaf Scholz adverte sobre risco de ofensiva israelense em Rafah, no sul de Gaza.A Alemanha começou neste sábado (16/03) a lançar por via aérea ajuda ao norte de Gaza, três dias após o ministro da Defesa, Boris Pistorius, ter autorizado a medida para aliviar a crise humanitária no enclave palestino.

Um avião Hércules C130 lançou, de uma altura de cerca de mil metros, quatro toneladas de alimentos sobre Gaza, informou a Força Aérea alemã na rede social X.

Os lançamentos foram realizados após o Hércules, que pode transportar até 18 toneladas de carga, decolar da Jordânia. A primeira entrega de ajuda humanitária da força aérea alemã, através da ponte aérea promovida pela Jordânia, ocorreu poucas horas depois de o chanceler federal alemão, Olaf Scholz, ter partido para o país para se reunir com o rei jordaniano Abdullah 2°.