"Duas faces da Lava Jato motivam sua atual revisão"

Mas o fato de promotores e juízes, segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), terem "rompido a linha da legalidade" e, alguns deles, entrado na política, cobra agora seu preço. Como a reabertura da discussão sobre o valor de multas que as empreiteiras que assinaram acordos de leniência devem pagar, em parte estimuladas por decisões judiciais recentes do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Algo que "fragiliza" outras operações anticorrupção que possam ter se inspirado na Lava Jato.

Teixeira avalia ainda que levará "certo tempo" para o país fazer um "balanço mais seguro" sobre o conjunto dos atores envolvidos e os resultados da operação iniciada em Curitiba há uma década.

Indagado sobre os desafios presentes do combate à corrupção, ele vê com preocupação o avanço do poder do Congresso na definição da destinação do Orçamento por meio das emendas parlamentares. Isso reduz a margem de manobra do Executivo para escolher onde gastar as verbas e fortalece a capacidade de deputados e senadores favorecerem suas respectivas bases eleitorais.

Em entrevista à DW, Teixeira afirma que essa forma de gasto público exige mais dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral da União (CGU), para verificar como o dinheiro foi alocado. "Normalmente nessas emendas você sabe quanto sai, mas saber como chegou e como foi executado no município é um outro passo, muito grande."

DW: Qual é o estado atual das políticas anticorrupção no Brasil, à luz dos dez anos da Lava Jato?

Marco Antônio Carvalho Teixeira: É bom olharmos isso numa linha do tempo. No processo de redemocratização, tivemos dois grandes escândalos, Anões do Orçamento e o do [ex-presidente Fernando] Collor, que decorreram mais de denúncias do que de preparo dos órgãos de investigação, monitoramento e controle. O país foi aprendendo e, quando tivemos um escândalo parecido, o da Máfia das Sanguessugas, ele já não foi produto de denúncias, mas da capacidade de monitoramento da alocação de emendas desenvolvida pela CGU. A cada escândalo, os órgãos de controle aperfeiçoam seus mecanismos.