Húngaros protestam em peso contra governo Orbán - No feriado nacional, oposição mostra que a Hungria não é só o chefe de governo nacional-populista Viktor Orbán. Viúva do ativista Alexei Navalny denuncia cumplicidade com Putin e exorta húngaros a terem coragem.Na capital húngara, Budapeste, dezenas de milhares protestaram nesta sexta-feira (15/03) contra o governo do primeiro-ministro Viktor Orbán, atendendo à convocação de diversos grupos oposicionistas por ocasião do feriado nacional em que se relembra o início da rebelião contra a monarquia dos Habsburgos, em 15 de março de 1848.

Numa mensagem de vídeo, Yulia Navalnaya, viúva do dissidente russo Alexei Navalny, morto na prisão em 16 de fevereiro, acusou o húngaro de "cúmplice" do presidente Vladimir Putin: este teria iniciado a guerra de agressão contra a Ucrânia, dois anos atrás, por saber que contaria com ajuda a partir da Europa, afirmou.

Além de Orbán, o chefe do Kremlin conta com outros adeptos no continente, frisou Navalnaya. Contudo, assim como Putin não representa toda a Rússia, é preciso não reduzir a Hungria a seu chefe de governo. "Tenham coragem!", exortou os manifestantes.