O que sobrou da Lava Jato?

Kerche destaca o papel da imprensa na consolidação da Lava Jato no imaginário social "com uma quantidade enorme de matérias sem o devido contraponto". Esse efeito, garante ele, ainda pode ser notado, mesmo com o fim da operação e as revelações de má conduta dentro da investigação. "Por mais que não se tenha provado nada contra o Lula, nenhum dinheiro, documento, nada, as pessoas ainda o chamam de ladrão. Pegou e não sai mais".

Na pesquisa Datafolha do fim do ano passado, 59% dos brasileiros reprovavam o governo petista no tema combate à corrupção. Em outro levantamento, desta vez da empresa Quaest/Genial, divulgada no início de março, 44% dos brasileiros desaprovam a atuação de Moro, ante 40% de aprovação. Por outro lado, a percepção positiva em relação às investigações segue, já que para 49% elas ajudaram a combater a corrupção, enquanto 37% analisam que elas não tiveram esse impacto.

Ascensão da extrema direita

O impacto político da Lava Jato é diverso. Seu surgimento há dez anos evidenciou a corrupção sistêmica em quase todos os partidos políticos do país, mas serviu de cruzada contra o PT, à época no poder com a presidente Dilma Rousseff. As revelações de que a cúpula da legenda de esquerda pudesse estar envolvida em ilegalidades contribuiu decisivamente para o processo de impeachment de 2016, assim como para a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, posteriormente revogada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O desgaste da classe política como um todo suscitou o surgimento de novos personagens, que aproveitaram o discurso da moralidade imposto pelos procuradores de Curitiba para chegar ao poder. Nas eleições de 2018, PSDB e PMDB perderam espaço no Congresso Nacional para o PSL e o PP, mas próximos do discurso em voga no período e menos identificados enquanto siglas tradicionais perante a população. E Bolsonaro, então no PSL, foi eleito presidente.

"É impensável que um deputado do baixo clero, defensor da ditadura, pudesse ter protagonismo com um discurso raivoso, xenofóbico e absolutamente autoritário, se o processo eleitoral não estivesse completamente fora da sua normalidade", assinala Stegemann Dieter.