Primeiro barco humanitário entrega ajuda para Faixa de Gaza - Duas ONGs se encarregam do transporte, a partir do Chipre, e distribuição de mantimentos no enclave palestino. Apesar de sucesso da operação, para comunidade internacional a rota humanitária terrestre é imprescindível.A primeira leva de ajuda humanitária à Faixa de Gaza desde o acirramento do conflito entre o grupo palestino Hamas e Israel, em 7 de outubro, já está em terra e sendo preparada a ser distribuída à população, informou neste sábado (16/03) a ONG espanhola Open Arms, que organizou o transporte.

Em comunicado à agência de notícias AFP, a ONG World Central Kitchen (WCK), responsável pela distribuição, confirmou a informação, sem especificar quando e onde a operação transcorrerá.

As quase 200 toneladas de mantimentos foram transportadas numa barcaça rebocada pelo navio da Open Arms, que partiu terça-feira do porto de Larnaca, no Chipre. A embarcação aportou num cais temporário em Gaza, e seu conteúdo foi descarregado para 12 caminhões.