Ucrânia confirma hackeamento de sistema eleitoral da Rússia - "Lá não há mesmo eleições nem democracia", comentou funcionário do Serviço de Inteligência Militar ucraniano. Pleito de três dias já tem vencedor praticamente garantido: Vladimir Putin, prolongando mandato até 2030.Especialistas cibernéticos do Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia (GUR) hackearam o sistema de serviços públicos através do qual é realizada a votação eletrônica nas eleições presidenciais da Rússia, informou neste sábado (16/03) a agência de notícias ucraniana Ukrinform, pouco depois de o partido do Kremlin, Rússia Unida, ter denunciado ataques informáticos.

Segundo fontes de inteligência citadas pela agência, os hackers do GUR conseguiram penetrar "todos os sistemas de proteção" e continuarão seus ataques contra o sistema até o fim da votação. Ao confirmar ao jornal Kyiv Independent as ofensivas cibernéticas, um funcionário do GUR comentou: "Lá não tem eleições nem democracia, de qualquer modo."

Rússia diz estar resistindo