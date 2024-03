Lava Jato: ascensão e queda em 10 momentos decisivos

Na manhã de 17 de março de 2014, agentes da PF saíram às ruas para cumprir mais de 20 mandados da prisão. A primeira fase da Lava Jato ganhou inicialmente espaço nos jornais meramente como uma ação contra doleiros acusados de lavagem de dinheiro. Youssef, um dos presos, mereceu menções discretas.

No entanto, três dias depois, a segunda fase começaria a sacudir o mundo político, com a prisão do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, um funcionário da estatal ligado ao Partido Progressista (PP). A prisão coincidiu com o momento em que a oposição ao PT criticava publicamente a compra pela Petrobras da refinaria de Pasadena, nos EUA, e deu força para a abertura de uma CPI da estatal. Preso e condenado, Costa acabaria por devolver R$ 79 milhões desviados.

Em novembro de 2014, na fase batizada como "Juízo Final", membros das cúpulas de algumas das maiores empreiteiras do país, como OAS, Camargo Corrêa e Queiroz Galvão foram presos. Em 2015, foi a vez de Marcelo Odebrecht, um dos homens mais ricos do Brasil e presidente da empreiteira que levava o sobrenome da sua família.

Embora políticos com mandato ainda não estivessem no radar das prisões inicialmente, os efeitos se fizeram sentir. Tal como havia exposto no artigo de Moro em 2004, a Lava Jato tratou de alimentar regularmente a imprensa e a opinião pública com detalhes de depoimentos e delações.

Algumas dessas revelações logo abateram os deputados André Vargas (então no PT) e Luiz Argôlo (PP), que acabaram cassados em 2014 por associação com o doleiro Youssef – eles seriam presos no ano seguinte. Em 2015, a operação começou a se aproximar do coração do partido governista à época, o PT, com a prisão do tesoureiro da legenda, João Vaccari Neto.

2014-15: Clima de "fim de mundo" desestabiliza política