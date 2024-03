Putin "vence" eleição com resultado predeterminado

"Dentro do país, a eleição serve como meio de legitimação do poder do presidente e demonstra que o povo russo está unido em torno de seu líder", disse. "E, externamente, serve para mostrar que Putin está implementando a política [externa] com base nas demandas do povo", ressalta.

Protesto silencioso na Rússia

Com o regime sufocando a oposição, os críticos de Putin acabaram recorrendo a uma modalidade de protesto silencioso na Rússia. Um número considerável de russos compareceu às urnas neste domingo precisamente às 12h como parte da iniciativa "Meio-dia contra Putin", convocada pela oposição.

A campanha havia sido respaldada pelo dissidente Alexei Navalny antes da sua morte na prisão, em fevereiro. Em 2011, Navalny ganhou notoriedade internacional ao ser preso por convocar protestos contra o regime após uma eleição legislativa que foi alvo de acusações de fraude.

Além de pedir a eleitores insatisfeitos com o regime a marcar presença no horário determinado, os organizadores incentivaram os participantes a executarem outras formas de protesto, como escrever o nome de Navalny nas cédulas ou anulá-las com outras mensagens ou ainda a votar em outro candidato que não Putin. "Foi importante para mim ver o rosto de outras pessoas aqui, para ver que não estou sozinho", disse um eleitor a jornalista da rede BBC.

A campanha ainda recebeu endosso de Yekaterina Duntsova – que tentou concorrer às eleições presidenciais, mas que também acabou barrada pelo regime em dezembro –, Boris Nadezhdin e a viúva do falecido opositor Navalny, Yulia.