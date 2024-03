As controvérsias de Marco Polo, 700 anos após sua morte

Nascido em Veneza, em 1254, Marco Polo viajou através da Rota da Seda, uma via comercial medieval que conectava a Europa à Ásia, entre 1271 e 1295, passando 17 anos na China e se tornando uma figura conhecida no florescente Império Mongol sob a liderança de Kublai Khan.

Após retornar à Itália, Marco Polo colaborou com o escritor Rustichello da Pisa para relatar as crônicas de sua viagem. O livro Il Milione ("O milhão") resultante desses relatos – intitulado no As viagens de Marco Polo no Brasil – se tornou um bestseller da era medieval. A obra foi traduzida para inúmeros idiomas e lida por todos os que sabiam ler, de príncipes a sacerdotes. Dizia-se que o navegador Cristóvão Colombo carregava sempre uma cópia consigo.

Relato que chocou a Europa

Marco Polo estava longe de ser o primeiro viajante europeu à China medieval, muito menos o primeiro a documentar a viagem. Segundo Hyunhee Park, professora de história na Universidade de Nova York, viajantes muçulmanos documentavam suas viagens por terra e mar à região já nos séculos 9 e 10.

Mas, em uma época em que a Europa era fechada e voltada para si própria, Marco Polo se tornou o primeiro europeu a trazer informações sobre a China para a consciência popular. Seus relatos, no entanto, não atingiram as expectativas dos europeus.

Ele descreveu o Império Mongol como uma civilização grandiosa, com grandes cidades. "Muitos europeus ficaram chocados: Ele foi até acusado de ser mentiroso", explicou Park.