Como a reeleição de Putin afeta o futuro da Rússia - Seria uma enorme surpresa se o presidente russo não tivesse "vencido" a eleição. O fato alterará seu curso na guerra na Ucrânia? O povo russo deve esperar mobilização em massa e aumento de impostos?Não só em âmbito mundial, mas também, em parte, no próprio país, a eleição presidencial da Rússia foi encarada como mera formalidade – da mesma forma que o anúncio do "resultado recorde" que consagrou Vladimir Putin vencedor. A grande questão é o que vem a seguir.

"Os proclamados 87% nas urnas são uma confirmação do regime e do curso cada vez mais ditatorial de Putin. O resultado não reflete a vontade do eleitorado, mas sim a do regime", analisa Regina Heller, consultora científica do Instituto de Pesquisa da Paz e Política de Segurança da Universidade de Hamburgo. No fim das contas trata-se de "uma carta branca para o regime, para a política de Putin, e assim também para sua conduta na Ucrânia".

O especialista no Leste Europeu Hans-Henning Schröder acredita que nos últimos tempos o regime se estabilizou, após uma crise em 2023, devido ao motim e posterior morte, numa queda de avião, do oligarca Yevgeny Prigozhin, líder do Grupo Wagner, um exército privado a serviço do Estado russo. Em resposta o Kremlin intensificou as atividades públicas do presidente, a fim de comunicar que "ele tinha as rédeas nas mãos".