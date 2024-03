Uber pagará R$ 892 milhões a taxistas na Austrália

Atualmente, a Uber está avaliada em cerca de 160 bilhões de dólares e é a empresa dominante no setor de compartilhamento de caronas, com presença em 72 países.

Em vários países, os taxistas reclamaram ou realizaram protestos contra a concorrência desleal do Uber e de outras empresas de transporte compartilhado, exigindo regulamentações rigorosas para o setor.

No começo deste mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma proposta de projeto de lei regulamentando no Brasil o trabalho de motorista de aplicativo. O texto precisa ser aprovado pelo Congresso e prevê uma remuneração mínima por hora trabalhada e contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), entre outras coisas.

Em dezembro passado, o STF determinou que atualmente não há vínculo empregatício entre motoristas de aplicativo e as empresas que operam as plataformas para as quais eles prestam serviço.

Na semana passada, ministros dos países da União Europeia (UE) concordaram em regulamentar direitos dos trabalhadores de aplicativos como Uber e Deliveroo (homólogo do iFood na Europa).

