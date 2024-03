Agência da ONU soa "alerta vermelho" pelo clima

"A Terra está emitindo um pedido de socorro", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, acrescentando que o relatório da OMM "mostra um planeta à beira do abismo".

O relatório da agência meteorológica das Nações Unidas acrescenta que as ondas de calor marinhas afetaram, em média, um terço dos oceanos todos os dias (em 2016 a área afetada em média foi de 23%).

Recorde de perdas nos glaciares

Além disso, em fevereiro de 2023 foi registrado um mínimo histórico na extensão do gelo marinho antártico, além das maiores perdas de gelo nos glaciares desde que elas começaram a ser medidas em meados do século 20.

A extensão do gelo marinho da Antártida foi "de longe a mais baixa de que há registro", com a extensão máxima no final do inverno situando-se 1 milhão de quilômetros quadrados abaixo do ano recorde anterior – o tamanho da França e da Alemanha juntas.

Os glaciares sofreram a maior perda de gelo de que há registro, devido ao "degelo extremo" no oeste da América do Norte e na Europa.