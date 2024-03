Alemanha debate como consertar seu sistema de aposentadorias - Com o envelhecimento da população, cada vez mais aposentados e a redução da força de trabalho, sistema previdenciário alemão está sob pressão. Governo tem plano para torná-lo mais sustentável, mas críticos o rechaçam.Os baby boomers da Alemanha, nascidos entre 1955 e 1969, quando a taxa de natalidade foi a mais alta da história, estão se aposentando. E também estão vivendo mais. Ao mesmo tempo, a força de trabalho no país está diminuindo. Quem pagará, então, a aposentadoria dos idosos?

O sistema de aposentadoria na Alemanha, criado em 1889, baseia-se em um esquema de seguro público de previdência no qual as pensões dos atuais aposentados são pagas usando contribuições dos atuais empregados – um sistema conhecido como "contrato intergeracional", similar ao que vigora no Brasil.

No início da década de 60, havia seis trabalhadores com seguro ativo para cada aposentado idoso. Atualmente, essa proporção é de dois para um – e está diminuindo.