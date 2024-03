Alemanha faz pouco contra pobreza e falta de moradia, diz relatório

De acordo com as informações do relatório, os direitos das pessoas com deficiência tiveram apenas progressos limitados em termos gerais. A inclusão e a participação ainda não são possíveis em muitos domínios.

O Conselho da Europa atribui este fato à falta de um empenho político e a estruturas bem financiadas, porém marginalizadoras, tais como escolas especiais e lares para pessoas com deficiência, que dificultam uma vida independente e autônoma.

Escassez de moradia

O Conselho da Europa elogiou os esforços do governo para resolver o problema da falta de habitação. No entanto, a Comissária do Conselho para os Direitos Humanos da entidade, Dunja Mijatovic, manifestou preocupação com o aumento do número dos sem-teto na Alemanha.

Segundo ela, o direito à habitação, enquanto direito humano universal, infelizmente só é reconhecido de forma limitada. A Alemanha deve utilizar todos os meios disponíveis, incluindo intervenções no mercado da habitação e emendas da legislação sobre aluguéis de imóveis residenciais.

O documento afirma que medidas "urgentes são necessárias para remediar a carência aguda de habitações acessíveis, em particular nos centros urbanos, por todos os meios disponíveis".