Alemanha proíbe entrada em seu território de líder da extrema direita da Áustria - Martin Sellner apresentou plano para expulsar milhões de migrantes em reunião com participação de membros do partido de ultradireita alemão AfD. Caso gerou onda de protestos em todo o país.O líder de um movimento radical da extrema direita da Áustria foi proibido de entrar no território alemão, após uma ação movida por autoridades da cidade alemã de Potsdam.

A decisão divulgada nesta terça-feira (19/03) veio pouco mais de dois meses após a revelação de que o austríaco Martin Sellner participou de um encontro em Potsdam com a participação, entre outros, de membros do partido de ultradireita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD), no qual foi discutida a deportação em massa de milhões de imigrantes e de "cidadãos não assimilados", o que incluiria alemães naturalizados de origem migratória.

O encontro, revelado por uma reportagem do site de jornalismo investigativo Correctiv publicada em 10 de janeiro, gerou uma onda de protestos em toda a Alemanha contra a AfD e a extrema direita.