Argentina de Milei oscila entre sacrifícios e esperança

Reconhecendo que esse retrocesso supera as expectativas, até o momento, o consultor econômico Carl Moses, sediado em Buenos Aires, aponta um outro sucesso do novo presidente: "Apesar da grave recessão, a cotação das ações e títulos de dívida argentinos subiu decididamente. Isso combina com o clima entre a população, que é melhor do que se esperaria, diante da situação econômica e social, que continua piorando dramaticamente."

Estabilização sobre bases frágeis

No entanto, o presidente ainda não conseguiu fazer passar seu ambicioso projeto de reformas econômicas. Derrotas em parte amargas no Congresso – onde o partido de Milei, A Liberdade Avança, não tem maioria – e no Senado deixaram estagnados o megadecreto.

"Até agora, no entanto, faltam reformas verdadeiras, possibilitando uma melhora duradoura", aponta Moses. "A recente estabilização das finanças estatais, de que o governo está tão orgulhoso, se sustenta, no momento, com a desvalorização real dos salários e aposentadorias, assim como em outras medidas provisórias, que não vão resistir no longo prazo."

O economista Agustín Etchebarne, da fundação liberal Libertad y Progreso, de Buenos Aires, insiste na implementação da reforma: "Esse processo da adaptação e transformação econômica é incontornável para criar as bases de um crescimento duradouro e estabilidade de longo prazo. Partimos do princípio de que a economia vai se recuperar no segundo semestre."

O governo Milei procura sanear com medidas de austeridade drásticas o orçamento público altamente endividado que herdou de seus antecessores. Deverá ser fechada a agência de notícias estatal Telam, que opera de forma deficitária, segundo dados oficiais; numerosos contratos por prazo limitado deixaram de ser renovados na Rádio Nacional; instituições estatais foram fechadas; cortaram-se as verbas para governos de província.