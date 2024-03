Colômbia: ambientalistas e governo disputam reserva natural

"Medidas insuficientes, anticientíficas e sem respaldo legal"

Palau Aldana é um dos vários opositores do projeto que alertam sobre seus impactos no nível ambiental: "A instalação do radar emitindo 9,14 giga-hertz supõe um risco muito alto, devido à contaminação eletromagnética que afeta os tecidos moles. Por sua vez, o ancoradouro de 182 metros de largura, sustentado por 100 pilotis afincados no leito marinho, gerará contaminação acústica, afetando os sistemas auditivos da fauna marinha."

No nível social, Pachón lamenta: "Tudo foi adiantado ignorando as comunidades indígenas e afrodescendentes da área afetada, que não foram informadas de seu direito de consulta prévia." Bodensiek, especialista em direito territorial, acrescenta que "hoje em dia as comunidades afro e indígenas do Pacífico [dos departamentos colombianos] de Cauca e Nariño na área em questão da ilha, continuam a se opor" ao projeto.

Em contraste, Ceballos assegura que o projeto se desenvolve "em articulação com as entidades estatais e territoriais, num diálogo social amplo e participativo, com as comunidades da área afetada do parque e da academia": "O manejo dos impactos das intervenções está previsto no plano ambiental aprovado pela Autoridade Nacional de Licenças Ambientais (Anla)."

Tais argumentos não convencem os opositores: "As medidas propostas para mitigar os efeitos negativos do projeto são insuficientes, anticientíficas e carentes de respaldo legal. Seguiremos insistido que ele seja cancelado", promete Bodensiek.Autor: Judit Alonso