Monolito misterioso intriga País de Gales - Objeto descoberto por acaso gera teoria sobre obra alienígena. Esse não é o primeiro monolito que aparece em regiões remotas do planeta.Quando visto do espaço, o País de Gales, localizado a oeste do Reino Unido, parece ter uma paisagem misteriosa. A região pouco habitada possui vastas colinas cobertas de vegetação, pântanos escuros e montanhas íngremes. Há alguns dias, foi descoberta por acaso uma coluna de metal de aproximadamente três metros de altura numa área remota de Hay-on-Wye, no leste do país.

Ao jornal britânico The Guardian, o descobridor do objeto afirmou que achou o monolito um pouco assustador. "Parece um disco voador. O objeto não parece ter sido simplesmente deixado ali, alguém o colocou deliberadamente no chão", analisa.

