O ato que marcou o apoio popular ao golpe de 1964

Aquele evento de 19 de março de 1964 e uma série de outros que se repetiram em todo o país até o início de junho tinham em comum um discurso contra o que eles classificavam como "ameaça comunista". No entendimento dos organizadores das marchas, o Brasil sob a presidência de João Goulart, o Jango, estaria na iminência de se tornar um país comunista, principalmente depois do anunciado no Comício da Central, ocorrido em 13 de março daquele ano, em que Jango detalhou um pouco das chamadas reformas de base, assinando dois decretos bastante simbólicos.

O historiador Leonardo Leal Chaves, da Universidade de Coimbra, em Portugal, pontua que a marcha em São Paulo conseguiu reunir um número bem maior de manifestantes do que o Comício da Central, que contou com cerca de 200 mil participantes, de acordo com estimativas.

Para especialistas, tais atos conservadores foram o apoio popular ao golpe de Estado que ocorreria poucos dias mais tarde, em 31 de março. "Sem dúvida, a marcha sustentou o golpe que viria a acontecer", afirma o historiador Victor Missiato, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que pesquisou os acontecimentos prévios ao golpe de 1964.

Missiato avalia que, em comum, aquela série contou com "várias manifestações em diversos locais do país, com apoio de milhares de pessoas, nem todas iguais, mas todas em torno de uma visão conservadora, redentora e, principalmente, de que os militares deveriam intervir na política, na luta, segundo a visão deles, contra o ‘comunismo de João Goulart'".

De acordo com Missiato, ali foi criada a "atmosfera golpista", com forças "dos dois lados esticando a corda da democracia". "No caso da direita, com o apoio do aparato militar, parte da opinião pública e muitos elementos da sociedade civil, sem dúvida. Tiveram mais apoio institucional do que o próprio presidente na época e isso foi base de sustentação do golpe de 1964", afirma ele.

Fé e política