Trump e os imigrantes fãs de líderes anti-imigração

E lembro também que as coisas não andam fáceis para nós, imigrantes na Europa. Vários países no continente registram crescimento dos partidos populistas de direita, que são, por aqui, essencialmente nacionalistas e anti-imigração.

Esse é o caso do partido alemão de ultradireita AfD, atualmente a segunda legenda em intenções de voto no país, o que é apavorante. E também do partido Chega, de Portugal, que ficou em terceiro lugar nas últimas eleições e registrou um grande crescimento, elegendo 48 parlamentares, quatro vezes mais do que os 12 que havia conquistado nas eleições de 2022.

No meio dessa situação preocupante, um fenômeno especial me intriga: o dos imigrantes que votam e fazem campanha para esses partidos que são contra eles mesmos. Em páginas do Facebook de brasileiros nos Estados Unidos, muitos imigrantes defendem Trump. A página Brasileiros com Trump tem 14 mil participantes. Muitos deles são imigrantes nos EUA, país que tem uma comunidade de cerca de dois milhões de brasileiros. Muitos imigrantes são ilegais.

Brasileiros em Portugal

Em Portugal, esses eleitores com "síndrome de Estocolmo" fazem parte da base eleitoral do Chega, que defende políticas anti-imigração. Detalhe: os casos de xenofobia contra brasileiros dispararam no país nos últimos anos (subiram 833% de 2017 a 2022).

Em um vídeo publicado aqui na DW, brasileiros fizeram uma defesa apaixonada do partido. "Na verdade, eles não são contra a imigração, são contra a imigração desorganizada", disse uma entrevistada.