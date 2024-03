Alienígena ou marketing? Monólito misterioso intriga País de Gales

A região em Gales seria tão isolada que a história dos monólitos só chegou lá quatro anos após os primeiros avistamentos dessas estruturas.

Em 2020, enquanto o mundo lutava contra a pandemia de covid-19, autoridades dos EUA fizeram uma descoberta inesperada durante um sobrevoo de helicóptero no condado de Red Rock, em Utah: o primeiro monólito. Foi uma sensação! A estranha estrutura no meio do deserto virou notícia no mundo todo.

Pouco depois, objetos semelhantes foram encontrados, em regiões praticamente remotas, na Califórnia, Romênia, Reino Unido, Holanda, Turquia e no estado alemão de Hessen.

O encanto do desconhecido

O inexplicável e o misterioso cativa a humanidade desde tempos primitivos. Lugares e coisas místicas que (inicialmente) não possuem uma explicação costumam despertar a curiosidade.

No início do século 20, o psicólogo americano W. McDougall argumentou que a curiosidade é o cerne fundamental de toda motivação, e, assim, serve de base para as realizações científicas e culturais da humanidade. Ele considerava a curiosidade como um impulso natural, perceptível até mesmo em crianças pequenas antes do desenvolvimento da fala.