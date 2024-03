Cidade da Ucrânia teme a volta dos invasores russos

Por último, as tropas inimigas passaram a realizar também bombardeios aéreos contra a cidade. O trecho do front em torno é hoje um dos palcos mais frequentes de combates. E desde que as tropas nacionais se retiraram da cidade de Avdiivka, devido à escassez de munição, Kupiansk voltou a ser um alvo de eventual ocupação.

"Vou ser a primeira que eles vão fuzilar"

"Se os russos vierem, vou fugir", anuncia a médica Tetyana Vechir, decidida. Ela é vice-diretora do hospital local, que continua em funcionamento apesar dos ataques constantes. Também durante a ocupação russa ela seguiu cumprindo suas funções, e frisa que, com sua equipe, se opôs aos invasores, negando-se a tratar de soldados russos feridos ou coletar doações de sangue para eles.

O médico-chefe e um anestesista que rejeitaram a "administração" imposta pelos russos foram encarcerados no porão do hospital. Ela própria não foi presa: "Eu brigava com os ocupadores e ignorava todas as ordens deles. Por isso vou ser a primeira que vão fuzilar."

Apesar do medo de um retorno do inimigo, Vechir está segura de que as Forças Armadas ucranianas defenderão Kupiansk. Do pessoal ativo antes da guerra, só sobrou um quinto. Faltam sobretudo especialistas, os quais têm medo de ir trabalhar no local, devido às ofensivas constantes.

"Muitos perguntam se suas casas ainda estão de pé"