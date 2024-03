Como a UE quer usar fundos russos para enviar armas a Kiev

O BCE teme que bancos chineses ou outros grandes investidores possam retirar seus ativos do Euroclear e, na pior das hipóteses, que empresa tenha que ser resgatada pelo Estado belga. Isso, por sua vez, poderia levar a uma crise financeira na zona do euro.

Como reação, a Rússia também poderia confiscar ativos da Euroclear – cerca de 33 bilhões de euros do provedor de serviços financeiros estariam depositados em Moscou. A pedido do BCE, a UE só pretende agir em conjunto com outros países do G7, já que o Banco Central russo também tem ativos nos EUA, no Japão e no Reino Unido, embora em menor escala.

Moscou fala em "roubo"

Os líderes de países da UE discutirão o plano para usar os rendimentos dos fundos russos nesta quinta-feira. A Alemanha, que inicialmente era contra a iniciativa, não se opõe mais.

Até agora, o confisco de ativos estrangeiros de bancos estatais só ocorreu após o fim de guerras, como por exemplo após a primeira a Guerra do Golfo do Iraque contra o Kuwait em 1991 ou após o fim da Segunda Guerra Mundial.

A reação de Moscou não demorou. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a reputação do Ocidente como um porto seguro para investimentos estava sendo destruída.