Copom reduz Selic a 10,75% ao ano, em sexto corte seguido - Taxa básica da economia está em seu menor patamar desde fevereiro de 2022. Inflação em 12 meses é de 4,5%, no limite do intervalo de tolerância da meta.O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) reduziu nesta quarta-feira (20/03) em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros, fixando a Selic em 10,75% ao ano, conforme expectativas do mercado.

Este é o sexto corte seguido desde agosto de 2023, quando o Copom interrompeu o ciclo de aperto monetário após uma queda de braço entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, indicado ao cargo ainda sob o governo Jair Bolsonaro.

A taxa agora está no seu menor patamar desde fevereiro de 2022. A decisão do Copom desta quarta-feira foi unânime, e o órgão sinalizou em comunicado que fará um novo corte de 0,5 ponto percentual na próxima reunião, em maio. A projeção do mercado financeiro é que a Selic encerre 2024 em 9% ao ano.