Ditadura e memória: o que Brasil pode aprender com Argentina - Às vésperas dos 60 anos do início da ditadura militar, presidente Lula barra recordação dos assassinatos e torturas. Na Argentina esse indispensável processamento do passado está bem mais avançado.Uma palavra composta do alemão desafia qualquer estudante de línguas: "Vergangenheitsbewältigung" – traduzível como "processamento do passado", no sentido de um ajuste de contas com a história. Na Alemanha, ela se refere sobretudo ao modo como cada nova geração lida com o Holocausto e impede que, a partir do país, volte a ocorrer um crime contra a humanidade dessa ordem.

O processamento do passado é um conceito extremamente atual no Brasil, neste momento, já que em 31 de março de 2024 completam-se 60 anos do golpe militar e do início da ditadura. Porém esse jubileu não é processado, elaborado, mas sim ignorado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva bloqueou todo tipo de evento governamental que recorde as violações dos direitos humanos nos 21 anos da ditadura militar. Ele declarou: "O que eu não posso é [...] ficar remoendo sempre. [...] Sinceramente, eu não vou ficar remoendo e vou tentar tocar esse país para frente.". Além disso: "Em nenhum momento da história os militares foram punidos como estão sendo punidos agora. Em nenhum momento um general foi chamado pela Polícia Federal para prestar depoimento."