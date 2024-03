Estudo associa reumatismo a bactérias intestinais - Pesquisadores acreditam ter encontrado causa da doença em experimento com camundongos. Microbioma do intestino converte aminoácido em substância inflamatória que pode desencadear o mal. Achado pode facilitar tratamento.O reumatismo causa inchaço nos dedos das mãos e dos pés. As articulações doem e ficam rígidas. As tarefas cotidianas se tornam então um desafio, seja comer com talheres, fechar botões, cuidar da higiene pessoal. Mesmo que os sintomas afetem principalmente as mãos, todo o corpo é impactado pela inflamação reumática.

De acordo com a Deutsche Rheuma-Liga, associação alemã de assistência a quem sofre de reumatismo, cerca de 1% das pessoas em todo o mundo sofrem da doença, com cerca de 3 milhões de pessoas afetadas na Europa. E não são apenas os idosos. Crianças, adolescentes e adultos jovens também podem sofrer de reumatismo. Também é surpreendente o fato de que as mulheres são afetadas duas a três vezes mais do que os homens.

Busca pela causa