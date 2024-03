Justiça espanhola concede liberdade provisória a Daniel Alves

Além disso, Daniel Alves é obrigado a manter uma distância de pelo menos um quilômetro da residência da vítima, de seu local de trabalho ou de qualquer outro lugar frequentado por ela, que também vive na capital catalã. Ele também está proibido de tentar estabelecer contato com a denunciante.

Na audiência realizada ontem para decidir sobre a situação pessoal do brasileiro, que está em prisão provisória desde janeiro do ano passado, o Ministério Público e a acusação particular da vítima opuseram-se à sua libertação. A advogada de Alves, Inés Guardiola, argumentou, no entanto, que o seu cliente já teria cumprido um quarto da pena imposta no final de fevereiro, o que, em caso de trânsito em julgado, o tornaria apto para receber a condicional.

Após a decisão, a advogada da vítima chamou de escandalosa a concessão da liberdade provisória ao ex-jogador e afirmou se tratar de uma "justiça para ricos".

O crime

O estupro aconteceu na noite de 30 para 31 de dezembro de 2022 numa badalada casa noturna de Barcelona, quando a vítima foi levada para um banheiro. Acompanhada de amigos, a mulher informou a situação aos seguranças do estabelecimento, que ativaram o protocolo para esse tipo de situação e alertaram a polícia da Catalunha.

Ainda naquela noite, os agentes da corporação colheram o depoimento da denunciante, que formalizou uma denúncia de assédio sexual junto às autoridades no dia 2 de janeiro de 2023.