Petrobras e outras petrolíferas não cumprem metas climáticas - Relatório aponta que, mesmo prometendo contribuir para futuro de baixo carbono, gigantes globais de combustíveis fósseis pouco fazem contra aquecimento do planeta. Estatal brasileira está entre as piores do ranking.Quase uma década após o histórico Acordo de Paris de 2015, as empresas de petróleo e gás não estão nem perto de cumprir as metas para limitar o aquecimento global a 1,5 grau Celsius – meta que, por si só, está se tornando cada vez mais improvável.

Essa é a avaliação do último relatório da Carbon Tracker, think tank sediado em Londres que monitora como os mercados financeiros e os investimentos podem afetar as mudanças climáticas. A avaliação comparou 25 das maiores empresas de petróleo e gás do mundo, incluindo a BP, a TotalEnergies, a PetroChina e a Saudi Aramco. A brasileira Petrobras ficou entre as cinco empresas com pior avaliação no levantamento.

"Empresas de todo o mundo estão declarando publicamente que apoiam as metas do Acordo de Paris e afirmam ser parte da solução para acelerar a transição energética", disse Maeve O'Connor, analista de petróleo e gás da Carbon Tracker e autora do relatório. "Infelizmente, porém, vemos que nenhuma delas está atualmente alinhada com os objetivos do Acordo de Paris", acrescentou.