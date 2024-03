A busca da Ucrânia por obras de arte saqueadas pelos russos

A extensão dos saques

Quando se comparam as listas de peças do Museu de Arte de Kherson com o que restou, quase 11 mil obras de arte estão faltando. Isso representa mais de três quartos da coleção.

A diretora do museu, Alina Dozenko, lamenta principalmente as seguintes perdas: três paisagens marinhas do pintor romântico de ascendência armênia Ivan Aivazovsky; o Retrato de uma senhora com um cachorro, do pintor inglês do século 17 Peter Lely; e as pinturas da era soviética que ela mesma garantiu para o museu na década de 1970.

As forças de ocupação russas levaram as obras roubadas para o Museu Central de Tauria, localizado em Simferopol, na península ucraniana da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014. "Pessoas preocupadas nos enviaram vídeos de lá mostrando nossas pinturas sendo descarregadas. Nós as reconhecemos", diz a diretora do museu.

Desde então, sua equipe tem vasculhado fotos de redes sociais e imagens da televisão russa. Até o momento, porém, eles só conseguiram localizar 94 obras de arte usando números de inventário e fragmentos de imagens. Não se sabe onde estão as demais ou em que condições se encontram.

As mais valiosas