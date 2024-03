Como a segurança pública entrou no centro do debate das eleições municipais - Criminalidade volta a encabeçar preocupação dos eleitores a poucos meses das eleições municipais. Especialistas apontam para risco de aumento da percepção da violência alimentar adoção de políticas ineficientes.A cena dura menos de um minuto. Conduzindo uma motocicleta, um jovem sem camisa nem capacete escapa desesperado pelas vielas de um bairro da periferia de São Paulo. Só é possível vê-lo de costas, pela câmera acoplada no peito do policial militar que, também de moto, o persegue aos gritos: "Para o barato aí!”.

Mas ele prossegue até perder o controle do veículo em uma bifurcação. Antes que possa fugir, correndo a pé, ele é contido pelas pernas de outro PM. A reação do entorno é imediata – e é possível ouvir os gritos da população, distante, pedindo para que os policiais não o matem. Então, um homem de meia idade, negro, de óculos, vestindo camiseta regata, calmo, aparece no filme com um documento de identificação nas mãos. "É o RG do meu filho”, diz, apontando para o chão. As pessoas ao redor seguem gritando, mas o policial tenta acalmá-las. "Aqui ninguém vai matar ninguém!”.

"Num momento como esse se vê a desconfiança que as pessoas têm com a polícia”, aponta o analista criminal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Guaracy Mingardi. Doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP) e com passagem por departamentos da Polícia Civil de São Paulo, ele é um dos nomes mais respeitados do Brasil no debate sobre segurança pública. "Muitas vezes a pessoa foge dos policiais não porque está praticando um crime ou porque é procurada da Justiça, mas simplesmente por questões administrativas, como um documento vencido, por exemplo”, continua ele.