Como pode ficar ensino médio após Câmara aprovar mudanças - Projeto de lei aumenta carga horária para disciplinas obrigatórias na formação geral básica, como defendido pelo governo. Proposta segue para análise no Senado.A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (20/03) o texto-base do projeto que institui mudanças no Novo Ensino Médio. A proposta aprovada estabelece uma carga horária de 2,4 mil horas para as matérias obrigatórias na formação geral básica (somados os três anos), conforme proposto pelo governo. O texto segue para análise no Senado.

A votação só foi possível após acordo entre governo e parlamentares sobre a carga horária para disciplinas obrigatórias. O ministro da Educação, Camilo Santana, esteve presente no plenário durante a votação.

O relator do projeto de lei, deputado Mendonça Filho (União-PE), destacou que as proposições garantidas no texto contemplaram as preocupações do governo de elevar a carga horária para a formação geral básica. "A grande virtude dessa proposta é que ela foi fruto de uma ampla negociação", afirmou o deputado, que nas últimas semanas realizou reuniões com Santana, tendo cedido às propostas do MEC e incluído no projeto a carga horária considerada ideal pelo governo para a formação geral básica.