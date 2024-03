Contra UE, Alemanha não quer exames para motoristas idosos

No Brasil, é necessário fazer exame médico que testa visão, audição e coordenação motora para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. A renovação é obrigatória a cada dez anos para motoristas de até 50 anos, a cada cinco anos para motoristas de 50 a 70 anos, e a cada três anos para os maiores de 70 anos.

Idosos se envolvem menos em acidentes – mas, quando se envolvem, geralmente são os responsáveis

O Ministério dos Transportes da Alemanha e o Automóvel Clube Alemão (ADAC), a maior organização de motoristas da Europa, destacam a maior experiência de direção dos idosos e os números oficiais de 2022, segundo os quais 77.700 pessoas com 65 anos ou mais se envolveram em acidentes com ferimentos pessoais. Isso corresponde a 15% de todas as pessoas envolvidas em acidentes. Em contraste, a proporção de idosos na população alemã é de 22%, significativamente maior.

Logo os idosos não são um risco tão grande para a segurança do trânsito? Outra análise mostra o contrário: se os motoristas com mais de 75 anos de idade se envolvem em um acidente, eles são os principais culpados em quase 77% dos casos. Mais frequentemente do que os motoristas novatos, de 18 a 20 anos.

Teste de direção obrigatório?

Kirstin Zeidler, chefe da pesquisa de acidentes das seguradoras, sugere que o exame voluntário de 45 minutos para verificar a aptidão para dirigir seja obrigatório para pessoas com 75 anos de idade, como um teste para feedback. Ela disse à DW: "O objetivo desses testes não é tirar a carteira de motorista das pessoas. Pelo contrário, trata-se de manter essa mobilidade e a capacidade de dirigir pelo maior tempo possível. Mas mostrando a elas onde e como fazer isso sem colocar em risco os outros ou a si mesmas."