Droga mais forte que fentanil gera preocupação - Desenvolvido nos anos 1950, nitazeno tem causado mortes nas ruas dos EUA e Reino Unido. Substância é misturada a outras drogas para baratear custos de produção.Justamente quando as comunidades começavam finalmente a compreender os efeitos do abuso de drogas como fentanil e oxicodona, outro analgésico emerge dos arquivos farmacêuticos para se tornar uma droga mortal nas ruas. Conhecido pelo nome de nitazeno, os opioides 2-benzilbenzimidazol podem ser 500 vezes mais fortes do que a heroína, o que deixa os usuários mais propensos à dependência.

Agências de controle de medicamentos nos Estados Unidos, Reino Unido e em outros países da Europa relatam um aumento no número de overdoses e mortes associadas ao uso de nitazeno, que é mais forte do que o fentanil.

Indícios sugerem que, enquanto as autoridades trabalham para reprimir o uso do fentanil e a produção da heroína no Afeganistão sob o regime do Talibã, o nitazeno vem sendo misturado a outras substâncias, como heroína, fentanil e até na maconha.