"Inteligência artificial pode dar suporte para psicólogo"

DW: Qual é o cenário geral dos transtornos mentais no Brasil hoje? Houve um aumento no número de pessoas com problemas nos últimos anos?

Karen Sacavacini: Vimos durante a pandemia quase uma tempestade perfeita, porque as questões de saúde mental já estavam piorando. Vem a pandemia, o isolamento, e na volta os estudos mostram uma piora na saúde mental geral: depressão, ansiedade, fobia social. Já tínhamos notado um crescimento das questões relacionadas à saúde mental há muitos anos.

A depressão hoje é a causa número um de afastamentos do trabalho no Brasil, e ainda não entendemos a extensão dos danos da pandemia com relação à sociabilidade dos jovens. Porque houve aí um aumento expressivo do uso da internet e das tecnologias nesse período. Há uma dificuldade maior do jovem nessa interação social sem o aplicativo, sem o telefone para mediar essas interações.

Os jovens têm sido mais afetados por transtornos mentais?

Entre os jovens têm aumentado as taxas de ansiedade e depressão. Aumentou também o número de jovens com transtorno de pânico, com crises de ansiedade dentro da escola. Houve até casos de escolas com crise de ansiedade coletiva entre os alunos.

Não podemos generalizar, mas para eles está mais difícil de lidar com pressões, sentimentos, reações a esses sentimentos. Vemos ainda um aumento do número de jovens em tentativas e também em suicídios, embora as taxas de suicídio especificamente sejam maiores entre homens adultos e idosos.