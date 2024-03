Jejum intermitente aumenta risco de morte cardíaca, diz estudo

"Restringir o tempo diário de alimentação a um período curto, como 8 horas, se tornou popular nos últimos anos como forma de perder peso e melhorar a saúde do coração" afirmou Victor Wenze Zhong, autor principal do estudo e chefe de epidemiologia da Escola de Medicina da Universidade Jiao Tong, de Xangai.

Ele, porém, acrescenta que "os efeitos de longo prazo à saúde da restrição do tempo de alimentação, incluindo os riscos de morte por qualquer causa ou por doenças cardiovasculares, é desconhecido".

Os resultados do estudo preliminar foram apresentados na última segunda-feira (18/03) na conferência Sessões Científicas 2024 sobre Epidemiologia e Prevenção - Estilo de Vida e Cardiometabolismo, realizadas pela Associação Americana do Coração, em Chicago. No evento são apresentados os estudos mais recentes sobre saúde, bem-estar e estilo de vida.

Maior risco de morte

Para avaliar os riscos, os pesquisadores revisaram as informações sobre os padrões dietéticos dos 20 mil participantes das Pesquisas Nacionais de Exames de Saúde e Nutrição dos Estados Unidos entre 2003 e 2018, e compararam com dados de pessoas falecidas entre 2003 e 2019 obtidos do banco de dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Entre as pessoas com enfermidades cardiovasculares, um tempo de alimentação inferior a 10 horas por dia está associado a um risco 66% maior de morte por doenças cardiovasculares ou acidentes vasculares cerebrais (AVC).